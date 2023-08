Maak kennis met New Washington in nieuwste trailer van Flashback 2

Versla de Morphs en red de bevolking!

Het is inmiddels alweer een lange tijd geleden, maar in 1992 verscheen Flashback. In 2018 kwam het spel middels een heruitgave ook naar de Nintendo Switch en dit jaar is het tijd voor het lang verwachte vervolg op Flashback. In 2021 werd dit vervolg, genaamd Flashback 2, aangekondigd door Paul Cuisset ontwikkelaar en uitgever Microids. Toen werd er gehoopt op een release in 2022, maar dit werd enkele maanden later verplaatst naar 2023.

Momenteel staat de release gepland in november dit jaar op een vooralsnog onbekende dag. Wel weten we dat de game ook een fysieke release gaat krijgen. Er komen namelijk ook een Limited- en Collector’s Edition uit. De Limited Edition brengt als extraatje een steelbook en digitale soundtrack met zich mee. De Collector’s Edition doet daar nog een schepje bovenop want als je die koop ontvang je een figurine van Conrad, 3 lithographs, een unieke badge, twee sticker vellen en een digitale code van de originele Flashback-game.

Stap nogmaals in de schoenen van het personage Conrad

Flashback 2 is een sci-fi actie-avonturenspel die zich afspeelt in maar liefst vijf verschillende werelden. Na de overwinning van Conrad op het zogenoemde Master Brain, dat zich in het originele spel afspeelde, worden dit hoofdpersonage samen met zijn bondgenoten opnieuw geconfronteerd met de Morphs. Deze Morphs bedreigen trouwens de bevolking en dat betekent natuurlijk niet veel goeds. Daarom kruip jij opnieuw in de huid van Conrad en help jij hem met dit gevaarlijke onderzoek. Gaat het jou lukken om de Morphs te verslaan?

Ben je benieuwd geworden naar de allernieuwste trailer? Bekijk ‘m dan hieronder!