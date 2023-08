Nieuwe trailer Trine 5 toont Zoya

Maak kennis met Zoya de dief.

Trine 5: A Clockwork Conspiracy heeft onlangs een definitieve releasedatum gekregen. THQ Nordic en Frozenbyte hebben afgelopen maand namelijk bevestigd dat de game op 31 augustus 2023 naar Switch komt. Dit volgt op de oorspronkelijke aankondiging in april, waarin een lancering in de zomer werd beloofd. Vandaag krijgen we een nieuwe trailer voorgeschoteld waarin het personage Zoya, een dief, centraal staat.

In dit spel met mooie 2.5D-landschappen, krijg je een nieuw avontuur voorgeschoteld met een nieuwe cast. In Trine 5 kan je alleen of met maximaal drie vrienden in online of lokale co-op de nieuwe puzzels oplossen. Er is ook een nieuw level-up systeem.

Bekijk hieronder de nieuwe trailer van de game. Ga jij deze game samen met vrienden of familie spelen? Laat het ons weten in de comments hieronder.