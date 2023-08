Project Downfall: een retro cyberpunk-shooter komt naar de Switch!

Ben jij er klaar voor om Crimson Tide te zuiveren?

Developer RedDeerGames heeft samen met MGP Studios en Solid9 zojuist aangekondigd: Project Downfall komt naar de Switch! Gamers die geïnteresseerd zijn in deze shooter kunnen de game later dit jaar aanschaffen.

Zoals eerder benoemd is Project Downfall een cyberpunk-shooter in retrostijl. Dit betekend dat het grafische stukje nogal terug in de tijd gaat, maar er zit ook een “modern” in tintje door het cyberpunk gedeelte. Lees hier onder alle details.

Waar gaat de game precies over?

De wereld is in twee megastaten verdeeld: EU/Transatlantische Staten een de Novorussische Federatie. Op de grens van deze twee megastaten ontstond de eerste “vrije” megastad genaamd Crimson Tide. In Crimson Tide deden ze een poging om de normen en waarden van beide staten te combineren en in evenwicht te leven.

In Project Downfall kom je midden in deze chaos terecht. Je bevindt je in Crimson Tide en hier wordt de heerschappij niet uitgeoefend door politici maar door grote bedrijven. Denk hierbij aan “Hoe meer geld, hoe meer macht”. De mensen die in Crimson Tide wonen worden in bedwang gehouden met ongezonde medicijnen. Hierdoor hebben ze geen flauw idee wat er allemaal in deze megastad gebeurd.

Je neemt de rol aan van een onervaren medewerker van één van de grote bedrijven. Dit is natuurlijk niet goed genoeg, want je wil als bevoorrechte man iets teruggeven aan de staat. Hierdoor ga je in de nacht op pad als zelf vastgestelde “superheld” om de stad te zuiveren van alle bedreigingen.

Hoe versla jij de vijand?

Project Downfall is niet zomaar een “simpele” shooter, je bent namelijk in bezit van verschillende superkrachten! Denk hierbij aan super sterk zijn, stimulerende middelen en ultra snelle behendigheid om overal tussendoor te manoeuvreren. Niet alleen het gebruiken ervan is belangrijk, het is ook de bedoeling dat je upgrades gaat gebruiken. Door bijvoorbeeld je superkrachten en je stimulerende middelen te verbeteren, krijg je een extra voorsprong die je zeker nodig zult hebben. Je behendigheid en het snelle reflexen tijdens gevechten is een must, er is namelijk geen mogelijkheid om je gezondheid te herstellen. Neem rustig je tijd voordat je een gevecht aangaat en kijk van te voren goed wat de juiste strategie is om zo min mogelijk van je gezondheid te verliezen.

Er zit geen vast einde in Project Downfall, dus in principe maakt het niet uit hoe je precies de game speelt. Er zijn maar liefst 12 verschillende soorten eindes die je kunt krijgen. Bekijk hieronder de teaser trailer van Project Downfall. Project Downfall komt later dit jaar naar de Switch.

Ben jij al razend enthousiast over deze retro cyberpunk-shooter? Laat het ons weten in de reacties!