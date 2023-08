Sven – compleet genaaid komt deze week naar Switch

De temperatuur stijgt met deze uitdagende titel.

Korion Interactive heeft aangekondigd dat Sven – Completely Screwed deze week debuteert op de Switch. De Nederlandstalige titel “Sven – compleet genaaid” doet al een beetje vermoeden waar het om gaat. Dit spel is dus zeker niet geschikt voor alle leeftijden. Er wordt expliciete content op een cartooneske manier weergegeven. Daarnaast wordt ook gezinspeeld op deze content in suggestieve tekstvorm. Ook op de werkplek is dit spel over het algemeen niet geschikt. Wil je toch meer weten, lees hier dan verder.

De Sven-serie bestaat eigenlijk al een paar decennia. Nu, na meer dan 16 jaar, is het volgende deel slechts een dag van ons verwijderd. De ontwikkelaar zegt veel verbeteringen te hebben aangebracht om de game er modern uit te laten zien en aan te laten voelen. Het wordt officieel omschreven als “een reboot met een make-over”.

Waarover gaat het nu eigenlijk?

Sven is een zwarte ram met levenslust en een onverzadigbaar verlangen naar avontuur. Hij moet proberen alle schapen in de wei te plezieren. Je moet echter wel voorzichtig zijn. De herder Lars en zijn waakzame hond Wodan letten op de kudde. Als ze Sven ontdekken tijdens zijn liefdesreis, maak je je best uit de voeten. Als ze je te pakken krijgen, is het plezier voorbij.

Het lijkt dus wel een knotsgek spel te zijn. Zeker als je het met maximaal vier vrienden kan spelen in co-op. De game lanceert op 10 augustus 2023. Bekijk hieronder alsvast de lanceringstrailer, maar wees gewaarschuwd!

Zal je dit spel oppikken en met je vrienden het tegen elkaar opnemen? Laat het ons weten in de comments.