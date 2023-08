Take Two verdedigt prijs Red Dead Redemption op Switch

Red Dead Redemption komt naar de Switch maar over de prijs zijn de meningen verdeeld.

Nintendo heeft enkele dagen terug op hun Youtube-kanaal aangekondigd dat de cowboy-klassieker Red Dead Redemption naar de Nintendo Switch komt. De game, inclusief Undead Nightmare-DLC, is vanaf 17 augustus al verkrijgbaar in de eShop. Een fysieke release volgt op 13 oktober. Na de aankondiging en het bekend worden van de prijs van de game, ontstond er echter wel de nodige commotie. Fans hebben laten weten dat de game met 50 euro een flink prijskaartje heeft voor wat het te bieden heeft. Zo wordt benadrukt dat het hier om een port gaat geen remake. De CEO van Take Two ziet dit anders en verdedigde openlijk het prijskaartje tegenover IGN.

Zo heeft Take Two CEO Strauss Zelnick aangegeven dat de prijs van 50 euro wordt gezien als de “commercieel correcte prijs” voor een release als Red Dead Redemption op Switch. Zelnick benadrukte ook dat de add-on Undead Nightmare meer waarde toevoegt aan het pakket, al zei hij niet letterlijk dat de add-on de reden is van de vastgestelde prijs. Zelnick verdedigde ook het feit dat er gekozen is voor een port in plaats van een remake. Een dergelijke keuze wordt volgens hem gemaakt op basis van of er wel/geen zorgen is dat een game zijn “originele vorm” behoudt en of dat dan de beste manier is. Overigens verdedigde ook ontwikkelaar Rockstar zelf de prijs en benadrukken dat we hier met een vernieuwde versie te maken hebben.

Hoe denk jij over de komst van Red Dead Redemption op de Switch en de bijbehorende prijs?