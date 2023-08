Cat’s Cosmic Atlas krijgt releasedatum

Leer meer over het universum in deze prachtige educatieve game.

Eind vorig jaar kregen we te horen dat Cat’s Cosmic Atlus naar de Switch zou komen. Deze point-and-click adventure game neemt spelers mee op een educatief avontuur door de sterren. Zo leer je allemaal fascinerende feitjes over ons zonnestelsel en werelden ver daarbuiten. Lange tijd was het niet duidelijk wanneer deze game op de Switch zou verschijnen, maar daar is nu verandering in gekomen. Uitgever RedDeerGames heeft namelijk bevestigd dat de game gepland staat voor 18 augustus. Een trailer kun je hieronder bekijken.

In Cat’s Cosmic Atlus leer je samen met aandoenlijke kat Fellie van alles over de sterrenhemel. Verken zowel de noordelijke als zuidelijke sterrenhemel, of houd het iets dichter bij huis door ons zonnestelsel in te duiken. Met een stijl die zo uit een sprookjesboek gehaald lijkt te zijn is dit een prachtige game voor iedereen die meer wil weten over het enorme universum om ons heen.