Dystopisch 2D pixel-avontuur Return komt naar de Switch

Wat is er met de wereld gebeurt?

Return is een adventure game die reeds op de PC al is verschenen. Het spel staat met ‘Very Positive’ reviews in Steam en krijgt nu een port naar de Switch.

In het spel van studio Dead Unicorn ben je een astronaut die na 200 jaar van rond zoeken in de ruimte, noodgedwongen terug moest gaan naar je thuisplaneet. Deze wereld was ooit je thuis, maar is nu een post-apocalyptische nachtmerrie. In de vervallen steden en troosteloze woestenij zijn er monsters en vijanden. Aan jou om de deze te verslaan en te overleven. Op die manier probeer je jouw ruimteschip te repareren, en leer je wat er is gebeurt met de wereld.

Het spel komt als het goed is dit jaar nog naar de Switch, maar een specifieke datum hebben we nog niet. Mocht je nieuwsgierig zijn dan vind je hieronder een trailer. Persoonlijk doet het spel denken aan de originele Risk of Rain. Ben jij benieuwd naar het spel? Misschien al gespeeld op de PC? Deel je mening hieronder.