Enchanted Portals krijgt definitieve releasedatum

Cuphead-lookalike Enchanted Portals krijgt een definitieve releasedatum. Daar hoort een gloednieuwe trailer bij.

Wie kan er nog meer niet wachten tot Enchanted Portals uitkomt? Gelukkig is er goed nieuws: vandaag hebben uitgever Perp Games en ontwikkelaar Xixo Game Studios namelijk de releasedatum bekendgemaakt. De 2D-platformer is vanaf 6 september 2023 te spelen op de Nintendo Switch! De game werd weliswaar afgelopen juni aangekondigd voor de console, maar er liep al sinds 2019 een Kickstarter voor dit project. Daarom zijn we dus extra blij dat we binnenkort eindelijk in dit avontuur kunnen duiken.

Wat kun je verwachten?

Enchanted Portals is een betoverende co-opgame die veel wegheeft van het welbekende Cuphead. Fans van deze klassieker zullen de vintage artstyle zeker herkennen. Je speelt als Bobby en Penny, twee beginnende magiërs die door verschillende werelden reizen om een magisch boek terug te krijgen. Bereid je voor op razendsnelle actie, meeslepende muziek en grappige momenten. In de eerste trailer kregen we al een goede indruk van wat ons te wachten staat.

En over trailers gesproken… Deze releasedatum moet natuurlijk worden gevierd met een spiksplinternieuwe releasetrailer. Hij is hieronder te bekijken. We krijgen een uitgebreid kijkje naar het gevecht tegen de kikkerprinses. Laat je niet op het verkeerde been zetten door de sprookjesachtige sfeer – je zult je handen vol hebben. Tot 6 september kunnen we ons met deze beelden dus alvast op één bossfight voorbereiden. Wil je liever een fysiek exemplaar van de game? Dan moet je iets langer geduld hebben, want die komt op 28 september uit.

Ben jij van plan Enchanted Portals te spelen? Laat het ons weten in de reacties.