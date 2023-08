Quake II verschijnt plots op de Nintendo Switch

Bethesda verrast ons met Quake II

Geheel onverwacht heeft Bethesda ons vandaag verrast door Quake II op de Nintendo Switch uit te brengen. In 2021 verscheen de originele Quake al op Nintendo’s hybride console. Nu is ook deel 2, welke uit 1997 komt, te spelen voor Nintendo Switch-eigenaren. Quake II is een veelgeprezen first-person shooter welke een groot succes was eind jaren ’90. Wat heeft de Switch-versie allemaal te bieden? Hieronder nemen we het met je door!

Gamers kunnen genieten van de de originele, authentieke versie van Quake II, maar nu wél met ondersteuning tot 4K breedbeeldresolutie, verbeterde modellen, verbeterde vijandelijke animaties en verbeterd en hersteld AI-gedrag. Ook kent de game verbeterde cinematics, dynamische en gekleurde verlichting, anti-aliasing alsmede een heavy rock-soundtrack van Sonic Mayhem. Quake II kent lokale- en online multiplayer alsmede crossplay-ondersteuning. De game is vanaf nu te downloaden in de eShop voor 9,99 euro. De bijbehorende trailer is hieronder te bekijken.

