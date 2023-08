Switch versie 30XX vertraagd

Een aantal maanden geleden werd 30XX aangekondigd, een Mega Man X geïnspireerde titel en vervolg op 20XX. De releasedatum van 30XX stond gepland voor 9 augustus, en in het geval van de Steam versie heeft het deze ook gehaald. Bij de Switch versie is alleen wat fout gegaan. Uitgever Batterystaple Games dacht namelijk dat Nintendo wel genoeg tijd zou hebben om de game te verwerken, maar heeft zich daarbij verrekend. De game zal nu zeer binnenkort verschijnen.

Hi! 30XX isn’t up on the Switch eShop yet. We’re very sorry about the delay – we know a lot of you are stoked to play 30XX on Switch. It’ll be ready very soon, and as soon as we can give you an exact date, we’ll do so immediately.

Further, we’re sorry for the sh*t timing here. Hearing your favorite game’s been delayed’s a bummer. Hearing about it on release morning is worse. We thought we’d left enough time for Nintendo’s processes for the game, and we were wrong. … we’re sorry.

Today’s Steam 1.0 release will go on as planned. Thanks for your patience, and for bearing with us while we get this sorted – the game’s a blast on both platforms, and we can’t wait for you to be able to play it.