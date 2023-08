Eerste aflevering van Pokémon: Path to the Peak nu te bekijken

Pokémon: Path to the Peak is een animatieserie die draait rond Pokémon TCG.

Tijdens de Pokémon Presents van 8 augustus 2023 werden er een hoop aankondigingen gedaan. Een daarvan was de animatieserie Pokémon: Path to the Peak, die volledig draait om Pokémon TCG. Pokémon Trading Card Game is het kaartspel van Pokémon, wat je zelf ook kan spelen met Pokémon-kaarten in het echt of online.

Vandaag is de eerste aflevering van Path to the Peak verschenen. In deze aflevering maken we kennis met de 13-jarige Ava. Ze is net verhuisd en moet haar plekje zien te vinden op haar nieuwe school. Via een reeks gebeurtenissen maakt ze kennis met de Pokémon TCG-club van de school. Met haar partner Pokémon Oddish heeft ze als doel om de beste Pokémon Trading Card Game-speler te worden.

Deze serie is zowel op het YouTube-kanaal van Pokémon te zien als via Pokémon TV. Het volledige schema voor de afleveringen:

Episode 1: 11 august 2023

Episode 2: 16 august 2023

Episode 3: 23 august 2023

Episode 4: 30 august 2023

Het belooft een prachtig stukje animatie te zijn. Dus neem zeker de moeite om de aflevering hieronder te bekijken. Laat daarnaast hieronder weten wat je ervan vindt!