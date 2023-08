King of the Hat krijgt eindelijk releasedatum

Een game waarin je vecht met je hoed!

King of the Hat staat al een tijdje gepland voor de Switch. De game werd in 2018 aangekondigd voor release op Nintendo’s hybride systeem, tijdens een Nindies Showcase. Sindsdien was het aardig stil rondom de titel, maar daar is afgelopen week verandering in gekomen. Hyroglyphik Games heeft aangegeven eindelijk klaar te zijn met de game, en heeft een releasedatum vrijgegeven. De game staat gepland voor 24 augustus. Was jij de game ook alweer vergeten? Hieronder kun je nog even een oude trailer bekijken.

King of the Hat is een competitieve 2 speler game, waar je vooral veel doet met je hoed. Gebruik hem om aan te vallen, te verdedigen en om je tegenstander in de val te lokken… maar pas op. Als iemand op je hoed springt ben je namelijk het bokje! In King of the Hat bevat je hoed namelijk je ziel en het is dus het doel om de hoed van je tegenstander te vernietigen.