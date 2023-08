Launch trailer Stray Gods: The Roleplaying Musical

Deze prachtig geanimeerde game is vanaf nu beschikbaar!

Stray Gods: The Roleplaying Musical verscheen eerder deze week op de Nintendo Switch. Om dat te vieren heeft Summerfall Studios een launch trailer online gezet. Hierin wordt, naast het verhaal, ook nog even de prachtige artstijl in het zonnetje gezet. De trailer kun je hieronder bekijken.

Stray Gods is een verhalend fantasy verhaal over het ontdekken waar je thuis hoort en het vinden van antwoorden. Het speelt zich af in een moderne fantasywereld waarin Griekse goden in anonimiteit onder ons leven. Jij speelt Grace, een vroegtijdige schoolverlater. Zij ontvangt op een dag de kracht van een muze, een kracht die ze nodig heeft om de waarheid te ontdekken over de dood van haar voorganger … voordat ook haar tijd op is. Beslis met wie je bondgenoten wordt, wie je kunt vertrouwen en wie haar gaat verraden in dit prachtig geïllustreerde verhaal.