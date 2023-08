Volg hier alle live streams van het Pokémon World Championships 2023

Volg hier de beste Pokémon gevechten van het jaar!

Het is weer tijd voor het Pokémon World Championships! Dit jaar wordt het voor het eerst gehouden in Japan in de stad Yokohama. Vorig jaar waren we live aanwezig om jullie op de hoogte te houden, helaas dit jaar niet, maar dat houdt niet in dat je de spannende gevechten niet kunt volgen. In de onderstaande streams kun je alle toernooien op de voet volgen. Van TCG tot Scarlet & Violet, Unite en Go.

Dag 1: Vrijdag 10-8

Dag 2: Zaterdag 11-8

Dag 3: Zondag 12-8