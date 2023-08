[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 33

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar uit die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Moving Out 2

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 (tip: probeer ook eens de gratis demoversie!) – 15 augustus 2023

Moving Out 2 is net zoals haar voorganger een knotsgekke verhuissimulator die vol zit met humor. Uiteraard is het avontuur vernieuwd waardoor je aan de slag kunt gaan met nog meer gekke en leuke uitdagingen. Bovendien zijn er nieuwe personages aan dit vervolg toegevoegd en keert de Assist Mode terug. Nieuw is dat er online cross-play multiplayer mogelijk is. Daardoor kan je solo en in lokale of online co-op dit spel spelen. Gaat het jou opnieuw lukken om een meester te worden in het verplaatsen van meubels?

Marble It Up! Ultra

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 (tijdelijk krijg je 10% korting of gratis voor spelers die in bezit zijn van Marble It Up!) –17 augustus 2023

Marble It Up! Ultra is een knikkerplatformer die je wellicht doet denken aan de Super Monkey Ball-serie. In het spel rol je door een uitgebreide campagne gevuld met gevaarlijke obstakels, geestverruimende paden, verschuivende zwaartekracht en krachtige power-ups. Daarbij is de game ook ideaal voor mensen die deze titel met meerdere spelers willen spelen. Er zijn namelijk maar liefst vijf mulitplayer spelmodi. Zo kun je bijvoorbeeld online op jacht gaan naar edelstenen en ontsnappen aan zombies. Gaat het jou lukken om de top van het wereldwijde klassement te behalen?

Wat verder verschijnt in de week van 14 tot en met 20 augustus: