Zelda: Tears of the Kingdom van troon gestoten als hoogst beoordeelde game dit jaar

Door een game van de makers van Divinity Original Sin II

Lange tijd, en met goede reden, zijn we lyrisch geweest over The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Het spel is enorm populair en geniet veel verdiende aandacht. Het spel staat dan ook met gemak in de top 5 van meestverkochte games van dit jaar. De populariteit was zelfs zo hoog dat het spel meer dan 10 miljoen keer verkocht werd in de de eerste drie dagen.

Nu komt er eindelijk competitie voor Zelda, in de vorm van een non-Switch titel. Of je nou alleen op de Switch speelt of ook op andere platformen, je hebt ongetwijfeld wat nieuws meegekregen over Baldur’s Gate 3. Waar we eerst vrij zeker durfden te zijn dat Zelda: Tears of the Kingdom de titel voor ‘Game of the Year’ zou krijgen, is dat nu niet meer zo makkelijk het geval.

Baldur’s Gate 3 is een recent uitgekomen spel van Larian Studios en wordt geprezen als een van de beste role-playing avonturen aller tijden. En dat zien we nu terug in de Metacritic scores. Het spel scoort een 97, waar Zelda een 96 scoorde. Hiermee komt Baldur’s Gate ook in de top 25 van hoogst beoordeelde games aller tijden op de site. Een belangrijk punt is echter wel dat Zelda veel meer critic reviews heeft op dit moment dan Baldur’s Gate 3. Kijkend naar de user scores zit Baldur’s Gate 3 op een comfortabele 9.4. Dit tegenover een 8.4 voor Zelda: Tears of the Kingdom.

Baldur's Gate 3 [*97*] is officially a Metacritic Must Play https://t.co/Qn7hZ7N1lR

"Baldur’s Gate 3, like its titular city, is a towering landmark of an RPG. Bustling with life, brimming with scope, and bursting with imagination." – Nic Reuben, The Guardian pic.twitter.com/kSEVLBUQkN — metacritic (@metacritic) August 10, 2023

Al met al is het natuurlijk afwachten of Baldur’s Gate 3 deze hoge scores blijft behouden. En of het spel ook records voorbij schiet zoals Zelda heeft gedaan. Het is in ieder geval grote winst voor ons als RPG gamers en fans. 2023 is een jaar waarin we mogen genieten van niet één, maar minstens twee van de meest geprezen RPG’s van de afgelopen jaren.

Ben jij het eens met Metacritic? Heb je Baldur’s Gate 3 al kunnen spelen? Zijn er andere games die je voorziet om kans te maken op die ‘Game of the Year’ titel?