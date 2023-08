Meer details onthuld over Pokémon Scarlet & Violet DLC – The Hidden Treasure of Area Zero

Starter Pokémon, nieuwe moves en een compleet nieuwe Tera-type. Dit alles in een nieuwe trailer voor de DLC.

Het Pokémon World Championships-toernooi in Yokohama is voorbij, maar niet zonder dat The Pokémon Company nog wat nieuwtjes naar buiten bracht. Voor iedere game (behalve Pokémon Go) die een toernooi heeft gehad tijdens Worlds verscheen een nieuwtje. Zo verscheen er wat van Pokémon Unite, Pokémon TCG, maar ook Pokémon Scarlet & Violet kwam aan de beurt.

Nadat we tijdens de Pokémon Presents al wat informatie hadden gekregen, zoals de releasedatum van de eerste uitbreiding, heeft Worlds nog net wat extra informatie onthuld. Dit keer met aandacht op de tweede set, The Indigo Disk. Deze moet komende winter verschijnen.

Om te beginnen zullen alle vorige Starter Pokémon weer verschijnen en vrij te vangen zijn in deze uitbreiding. Daarnaast is onthuld dat Paradox Raikou de naam Raging Bolt heeft gekregen en Electric/Dragon-type is. Paradox Cobaldion heet Iron Crown en is het type Steel/Psychic.

Deze twee Pokémon hebben beiden een nieuwe move. Voor Raging Bolt is dat Thunderclap, deze is een priority move en valt aan voor de tegenstander kan aanvallen. Voor Iron Crown gaat het om Tachyon Cutter welke gegarandeerd twee keer achter elkaar hit. Perfect voor Pokémon als Mimikyu.

Naast deze twee moves zijn ook Psychic Noise en Upper Hand onthuld. De eerste voorkomt dat een tegenstander kan healen, de tweede zal altijd als eerste gebruikt worden. Zo zal die dus voorang krijgen op priority moves.

Tot slot teased de trailer een nieuwe vorm van Terastalizen. Deze Terastalize vorm is te gebruiken door iedere Pokémon en maakt gebruik van alle typen die er zijn. Mogelijk zullen sommige Pokémon hierdoor een bijzondere vorm krijgen zoals al te zien is in de Terastal vorm van Terapagos die al eerder onthuld was (te zien in de uitgelichte afbeelding).