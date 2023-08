Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar 11.5 GB aan vrije opslagruimte nodig!

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in de 3de week van augustus weer een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van aankomende week neemt de grootste titel, Red Dead Redemption, maar liefst 11.5 gigabyte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Duck Race, maar 116 megabyte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Red Dead Redemption – 11.5GB

Hidden Shapes: Cat Realm + Trick or Cats – 3.8GB

Aery – Flow of Time – 3.6GB

Cat’s Cosmic Atlas – 1.9GB

Black Skylands – 1.7GB

How 2 Escape – 1.5GB

Summer Valley Hike – 1.1GB

The Cosmic Wheel Sisterhood – 979MB

Kovox Pitch – 821MB

A Castle Full of Cats – 687MB

Dolphin Spirit – Ocean Mission – 643MB

Embraced By Autumn – 628MB

Virgo Versus The Zodiac – 410MB

Sable’s Grimoire: Man And Elf – 326MB

Gauntler – 269MB

Satay Shop Tycoon – 268MB

Ginsha – 253MB

Gravity Oddity – 193MB

Brave Bow Archer: Princess Rescue Simulator – 120MB

Duck Race – 116MB

Welke bovenstaande spellen verheug jij je aankomende week het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!