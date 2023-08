Pokémon Unite voegt binnenkort Blaziken en twee andere fighters toe

Vanaf september komen er weer drie gloednieuwe Pokémon naar Pokémon Unite.

Het Pokémon World Championships-toernooi in Yokohama is voorbij, maar niet zonder dat The Pokémon Company nog wat nieuwtjes naar buiten bracht. Voor iedere game (behalve Pokémon Go) die een toernooi heeft gehad tijdens Worlds verscheen een nieuwtje.

Om te beginnen met Pokémon Unite. Vanaf 14 september kun je spelen met de Pokémon Blaziken, de laatste evolutie van Torchic uit de derde generatie. Later zullen ook Mimikyu en Meowscarada verschijnen in het spel. Hiervan zijn nog geen exacte data bekend. Wel is er alvast wat gameplay van de Pokémon geteased. Die zijn in onderstaande trailer te zien. Blaziken en Mimikyu zullen All-Rounder vechters worden, Meowscarade is een Speedster.