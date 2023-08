The Pokémon Company praat over de toekomst van Pokémon game releases

Komen er in de toekomst minder Pokémon games?

Tijdens de Pokémon World Championships die dit weekend plaatsvinden heeft Takato Utsunomiya de chief operating officer tijdens een groeps interview informatie gedeeld over de toekomst van de franchise. In het interview werd onder andere gevraagd hoe het bedrijf kan doorgaan met hun reguliere releases van Pokémon games kan worden gehandhaafd en tegelijkertijd de kwaliteit kan worden behouden. Want hoewel Pokémon Scarlet en Violet goed werden ontvangen door de media. Zo gaf onze Jorden de game een 7.5, waren veel fans teleurgesteld in de performance van de game. Er waren namelijk veel technische fouten aanwezig in de game. Iets wat Jorden ook benadrukte in zijn review.

Veel fans denken dat de fouten komen door de reguliere release kalender voor Pokémon games. De laatste jaren komt er namelijk jaarlijks minimaal 1 nieuwe Pokémon game uit. Tussen november 2021 en november 2022 waren dit er zelfs drie. Pokémon Brillaint Diamond en Shining Pearl, Pokémon Legends Arceus en Pokémon Scarlet en Violet. 2023 Is een uitzondering op deze regel. Hoewel er met dit jaar alsnog Pokémon content verschijnt met de twee DLC-paketten The Teal Mask en The Indigo Disk voor Pokémon Scarlet en Violet. Utsunomiya had het volgende te zeggen in het interview:

“Ik denk in het algemeen dat als je naar het verleden kijkt. Het pad dat we tot nu toe zijn ingeslagen met constante releases, waarbij we altijd regelmatig producten uitbrengen met een redelijk vaste cadans, zou je kunnen zeggen. Altijd deze producten introduceren en nieuwe ervaringen voor onze klanten, dat is hoe we tot nu toe hebben gewerkt. Ik denk dat we nog steeds op die manier werken, maar er zijn steeds meer gesprekken naarmate de ontwikkelomgevingen veranderen, over hoe we dit kunnen blijven doen, terwijl we ervoor zorgen dat er ook echt kwaliteitsproducten worden geïntroduceerd”. Takato Utsunomiya

Wat denken jullie. Zal er in de toekomst slechts eens in de drie of vier jaar een nieuwe Pokémon game verschijnen om de kwaliteit te waarborgen? Of laten ze het op één (of meer) releases per jaar? Laat het ons weten in de reacties!