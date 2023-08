Nieuwe Pokémon TCG-uitbreiding zal paradox Pokémon bevatten

Paradox Pokémon komen nog dit jaar naar het Pokémon TCG.

Het Pokémon World Championships-toernooi in Yokohama is voorbij, maar niet zonder dat The Pokémon Company nog wat nieuwtjes naar buiten bracht. Voor iedere game (behalve Pokémon Go) die een toernooi heeft gehad tijdens Worlds verscheen een nieuwtje. Zo verscheen er wat van Pokémon Unite, maar ook Pokémon TCG kwam aan de beurt.

In de trailer werd al snel duidelijk dat het nieuws gelinkt zou zijn aan Area Zero en het werd dan ook al snel duidelijk dat de hoofdsterren van een aankomende set, de Paradox Pokémon gaan zijn. In de video zijn er designs onthuld van onder andere Scream Tail, Roaring Moon, Iron Bundle en Iron Valiant.

Opvallend is het bijzondere design op de kaarten. Ze hebben namelijk Ancient en Future iconen op de kaarten en ook op het verdere design valt het op. Zo hebben Ancient-kaarten een soort steenmotief als design en Future-kaarten een futuristische print.

De set met Paradox Pokémon moet dit najaar verschijnen, welke exact is nog niet onthuld officieel. Volgens een lek zou de set echter op 3 november moeten verschijnen en heet de uitbreiding Paradox Rift. De Elite Trainer Box zou een design hebben met Iron Valiant.

Tot slot is er ook al een glimps geworpen op 2024. In 2024 is er de terugkeer van een kaarttype, welke voor het laatst in 2013 verscheen in de Black & White-uitbreiding Plasma Blast. Het gaat hier om de Ace Spec kaarten. Hoe ze precies geïmplementeerd gaan worden is nog onbekend, maar meer informatie moet later verschijnen. Binnenkort kun je op Daily Nintendo ook meer lezen over wat deze kaart betekende voor het kaartspel.