Dit zijn de winnaars van Pokémon Worlds 2023 en de locatie voor 2024

Alle 1ste en 2de plekken van Pokémon Worlds 2023 vind je hier. Ook kun je hier de locatie voor volgend jaar ontdekken.

Het Pokémon Wereldkampioenschap 2023 is gisteren na drie spannende dagen afgesloten in Yokohama. In deze drie dagen zijn er maar liefst acht nieuwe wereldkampioenen gekroond over verschillende Pokémon spellen verdeeld. Door de verschillende leeftijdscategorieën binnen de TCG en Scarlet&Violet zijn hiervoor elk 3 winnaars. Daarnaast zijn er nog kampioenen voor Pokémon Unite en Pokémon Go gekroond. Meer dan 10.000 spelers en fans uit de hele wereld waren naar het PACIFICO Yokohama Convention Center gekomen voor het meest prestigieuze Pokémon-evenement ter wereld. De winnaars van elke divisie en de tweede plekken staan hieronder. Voor het videospel en de TCG zijn in de Senior divisie Nederlanders tweede geworden. Deze divisie is voor spelers van 13 tot en met 16 jaar.

Pokémon TCG

Masters Division Champion : Vance Kelley

: Vance Kelley Masters Division Runner-Up : Tord Reklev

: Tord Reklev Senior Division Champion : Gabriel Fernandez

: Gabriel Fernandez Senior Division Runner-Up : Sydney de Bruijn

: Sydney de Bruijn Junior Division Champion : Shao Tong Yen

: Shao Tong Yen Junior Division Runner-Up: Gabriel Borges Torres

Pokémon VGC

Masters Division Champion : Shohei Kimura

: Shohei Kimura Masters Division Runner-Up : Michael Kelsch

: Michael Kelsch Senior Division Champion : Tomoya Ogawa

: Tomoya Ogawa Senior Division Runner-Up : Robbie Schaaij

: Robbie Schaaij Junior Division Champion : Sora Ebisawa

: Sora Ebisawa Junior Division Runner-Up: Kohei Ukai

Pokémon GO

Champion : ItsAXN

: ItsAXN Runner-Up: xXRubixMasterXx

Pokémon UNITE

Champion : Luminosity Team Members: Elo, Overlord, Kyriaos, Slash, Rhinne

: Luminosity Runner-Up : OMO Abyssinian Team Members: Luisss, Tempezt, Shua, Jrabsent, Miva

: OMO Abyssinian

Volgend jaar wordt Worlds in Hawaï gehouden

Tijdens de sluitingsceremonie heeft The Pokémon Company ook de locatie voor de volgende World Championships onthuld. Komend jaar zal het plaatsvinden in Honolulu, Hawaï. Een plek die op dit moment geteisterd wordt door bosbranden. Hierdoor heeft The Pokémon Company ook geld gedoneerd aan een goed doel in Hawaï.