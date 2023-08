[Review] Death Becomes You – Magisch of tragisch?

Wie heeft mijn beste vriendin vermoord? Ontdek hier of Death Becomes You een aanrader is of niet.

Uitgever Ratalaika geeft regelmatig op de Nintendo Switch visual novels uit. Recent bracht Ratalaika Death Becomes You van ontwikkelaar Quill Game Studios uit. Deze visual novel heeft een klein prijsje en kan je al voor €7,99 in de Nintendo eShop kopen. Voor dat geld verwacht je meestal niet een hele lange game en ook niet een heel bijzonder verhaal. Maar weet Death Becomes You te verrassen? Je leest het in onze review.

Idolaat van Lyra

Death Becomes You draait om Sidney en kan je als je wil de naam naar wens aanpassen. Zij is helemaal weg van haar mentor en beste vriendin Lyra. Op een dag spreekt ze af met haar, maar dan slaat het noodlot toe. Lyra valt dood neer. Vier medestudenten verdenken jou van moord. Alleen je hebt het niet gedaan! Door met jouw medestudenten te praten en vriendschappen op te bouwen kan je achterhalen wat er echt is gebeurd. Natuurlijk is het niet zo simpel als het lijkt. Daarbij speelt het zich af op een magische universiteit en spelen magische krachten een rol. Was je wel de enige vriendin van Lyra of was er meer gaande?

Death Becomes You weet goed de mysteries te vertellen. Je wordt middenin het verhaal gegooid en leert gaandeweg hoe de banden tussen de personages zijn. Zo denk je bijvoorbeeld eerst dat Alice en Sophie gewoon twee medestudenten zijn, maar blijkt later dat ze gevoelens voor elkaar hebben. Deze game kan je dus onder de LHBTI+-verhalen scharen. Je komt alleen vrouwen tegen en meer personages dan Lyra, de hoofdpersoon en de vier studenten zijn er niet.

Ik had, eerlijk gezegd, niet veel van deze game verwacht. Het klonk als een vrij simpel verhaal en niets bijzonders. Echter heeft het me op de goede manier verrast. Het is vermakelijk en het zit goed in elkaar.

Meerdere eindes

Death Becomes You bevat 13 verschillende eindes, waarvan één echt einde. De rest van de eindes helpen je om te begrijpen wat er precies is gebeurd. Het is daarom nuttig om voor alle eindes te gaan. Het eerste einde bereik je al na ongeveer 1,5 uur spelen. Daarna is het simpel om volgende eindes te bereiken. Elk einde bevat weer nieuwe gesprekken om te ontdekken. Je kan de al gelezen tekst op sneltreinvaart skippen en dat stopt vanzelf als het tekst tegenkomt die je niet hebt gelezen. Dat maakt het een prettige zit om de rest te behalen. Uiteindelijk ben je zo’n 5 tot 6 uur bezig om de game op 100% te halen.

Tijdens het spelen moet je soms keuzes maken tussen twee personen. Het kan dan gaan om wie je verdenkt of met wie je op dat moment wilt afspreken. Op die manier vertakt het verhaal zich en krijg je uiteindelijk een bepaald einde. Zonder pen en papier is het best lastig om te weten welke keuzes je moet maken. Het beste houd je goed bij welke keuzes je maakt en welk einde je daarmee krijgt.

Naar mijn mening maken de verschillende eindes Death Becomes You een goed moordmysterie. Je wilt blijven spelen om meer aanwijzingen te ontdekken. Alleen zo kan je de dood van Lyra oplossen. Het voelt daarom als een logische manier om de zaak te onderzoeken.

Bugs

Tijdens mijn meerdere playthrough’s ben ik wat rare bugs tegengekomen. Bijvoorbeeld toen de setting veranderde, verdween de complete achtergrond. Ik kreeg een grijs scherm en ergens aan de zijkant zag ik nog het silhouet van een personage. Game brekend was het daarentegen niet. De tekst liep gewoon verder en na de volgende wijziging van setting kwam er weer een werkende achtergrond.

Wanneer ik naar Bonus ging in het menu en klikte op CG Scenes, dan startte het verhaal op. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar kon je met het herstarten van de game verhelpen. Als derde kon ik soms als ik tijdens het verhaal op de X-knop drukte om Collection te bekijken, daar niet navigeren. Welke knop ik ook indrukte, Collection verdween van het scherm en keerde terug naar het verhaal. De oplossing daarvoor was om wat regels verder te lezen en het opnieuw te proberen. Meestal werkten de knoppen in Collection dan weer wel.

Al met al zijn er dus best wat bugs in Death Becomes You, maar geen enkele hindert je om het verhaal te ervaren. Het zou mooi zijn als de ontwikkelaar nog een patch hiervoor uitbrengt, maar laat je er niet door tegenhouden. Ook met deze bugs is de game het wel waard om te spelen.

Magisch

Death Becomes You bevat geen voice-acting. Dat betekent dat de tekst niet is ingesproken en je dus alleen de tekst hebt om te lezen. Normaal waardeer ik Japanse of Engelse voice-acting bij visual novels, maar ik kan niet zeggen dat ik het echt gemist hebt bij deze game. Ja, het is wennen in het begin, maar het verhaal en de schrijfstijl trekken je snel over de streep om door te lezen.

De muziek speelt bijna constant op de achtergrond en past zich aan aan de omgeving in het verhaal. Er zit daardoor voldoende variatie in en af en toe heeft het zelfs dat magische tintje. Dat mag ook wel, omdat het zich afspeelt op een magische universiteit.

De personages zijn goed ontworpen en zijn plezierig om naar te kijken. De CG’s vond ik dan nog het meeste tegenvallen, omdat de personages dan een beetje uit verhouding ogen. Het paste niet echt bij de rest. Ik had graag gezien dat in de CG’s de stijl van de rest van de game was doorgetrokken.

Conclusie

Alhoewel Death Becomes You een korte en goedkope visual novel is, weet het toch te verrassen. Het verhaal zit goed in elkaar en het nodigt uit om voor alle eindes te gaan. Teleurstellend zijn de bugs, maar daar valt omheen te spelen. Al met al is Death Becomes You voor dit geld een leuk kort tussendoortje. Niets bijzonders, maar geef het zeker een kans als je een korte visual novel met een magisch randje zoekt.

+ Verhaal zit goed in elkaar

+ Mooie art

+ Vele eindes – Bugs, al zijn ze niet game brekend

– Geen voice-acting

– De CG’s ogen wat apart







DN-score: 7,0