Team Geld wint het Splatfest in Splatoon 3

Het draait om geld in het leven. In elk geval is dat wat de Splatoon-spelers hebben uitgevochten.

Afgelopen weekend vond er een Splatfest plaats in Splatoon 3. De vraag die centraal stond: Waar draait het om in het leven? Splatoon-spelers konden kiezen tussen Geld, Roem of Liefde. Maar welk team zou de overwinning in de wacht slepen. Inmiddels weten we dat het Team Geld is geworden! Best verrassend gezien Team Liefde tijdens het tussenrapportage nog voor lag.

In de week voorafgaand aan het Splatfest konden spelers alvast prijsschelpen verzamelen voor hun team. De winst voor dit onderdeel is naar Team Geld gegaan en daarvoor krijgen ze 7 punten. Bij het aantal stemmen was het spannend tussen Liefde en Geld, maar Team Geld ging opnieuw met de winst aan de haal. Daarvoor ontvangen ze 8 punten. Bij de gevechten in Open was het Team Liefde met de meeste invloed. Dat levert ze 12 punten op. In Pro was het echter Team Roem met de winst. Daarvoor krijgen ze 12 punten. In Driekleurengevecht ging Team Geld weer met de winst aan de haal. Dat levert 18 punten op. Team Geld heeft dus in totaal 33 punten, Team Roem 12 punten en Team Liefde ook 12 punten. De volledige uitslag kan je hieronder lezen.

Prijsschelpen

Geld 35,45% 7p

Roem 31,89%

Liefde 32,66%

Stemmen

Geld 47,28% 8p

Roem 9,10%

Liefde 43,62%

Open

Geld 33,71%

Roem 32,44%

Liefde 33,85% 12p

Pro

Geld 29,40%

Roem 36,96% 12p

Liefde 33,64%

Driekleurengevecht

Geld 34,19% 18p

Roem 32,99%

Liefde 32,82%

Voor welk team heb jij gestreden? Heb je ook gewonnen? Laat het ons weten in de reacties!