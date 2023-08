Astro Flame: Starfighter komt vandaag naar de Switch

Heb jij zin om een stukje nostalgie naar boven te halen?

Developer Sometimes You heeft aangekondigd dat Astro Flame: Starfighter vandaag naar de Nintendo Switch komt! Deze Scrollende shooter heeft verschillende retro- en moderne aspecten. Lees hier onder alle details.

Astro Flame: Starfighter is een klassieke scrollende shooter met een modern tintje. Het is de bedoeling dat je met je ruimte schip door alle chaos heen gaat vechten. Heel simpel gezegd: lekker knallen en alles kapot schieten. Gezien de game een modern tintje heeft, zullen er leuke effecten tussen zitten terwijl je druk in gevecht bent met vijandelijke ruimteschepen.

Natuurlijk zijn er niet alleen maar kleine ruimteschepen, je komt ook een aantal uitdagende bosses tegen die je moet verslaan. Gelukkig is er een mogelijkheid om je ruimteschip en wapens te upgraden tussen de chaotische missies door zodat je helemaal klaar bent voor de volgende wave en boss. De game heeft 15 verschillende niveaus en het zal zeer zeker bij sommige gamers wat nostalgische gevoelens naar boven halen.

Ben jij er klaar voor om los te gaan in de ruimte? Bekijk hieronder de splinternieuwe trailer:

Astro Flame: Starfighter is op 15 augustus 2023 beschikbaar in de Nintendo eShop.