Batman: Arkham Trilogy krijgt een releasedatum

Wordt de ultieme beschermer van Gotham City.

Tijdens de laatste Nintendo Direct werden we met verstomming geslagen dat Batman: Arkham Trilogy naar de Switch komt. Toen werd bekendgemaakt dat de release wordt voorzien in de herfst 2023. Vandaag kregen we te horen dat de game beschikbaar zal zijn vanaf 13 oktober.

Warner Bros produceert deze trilogie. Turn Me Up Games is verantwoordelijk voor de port naar Switch. Deze nieuwe uitgave bevat alle eerdere DLC voor alle drie de titels, Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City en Batman: Arkham Knight. .

Batman: Arkham Asylum

Batman: Arkham Asylum, ontwikkeld door Rocksteady Studios en uitgebracht in 2009, is waar het allemaal begon. De game vormde de basis voor DC’s “Arkhamverse” en introduceerde spelers in een uniek, duister en sfeervol avontuur in de diepten van het beruchte Arkham Asylum. In het originele verhaal dient de Dark Knight tegen onder andere The Joker en de meest beruchte schurken van Gotham City, waaronder Harley Quinn, Bane, Killer Croc, Poison Ivy en Scarecrow, te vechten. Zij hebben immers het gesticht overgenomen.

Batman: Arkham City

Batman: Arkham City is het vervolg van Rocksteady Studios uit 2011. Het bouwt voort op de intense, sfeervolle basis van Batman: Arkham Asylum. De game laat spelers zweven over het uitgestrekte Arkham City, het beveiligde “thuis” voor alle schurken, gangsters en krankzinnige criminele meesterbreinen van Gotham City. Met nieuwe en oude gevaarlijke criminelen, waaronder Catwoman, The Joker, The Riddler, Two-Face, Harley Quinn, The Penguin, Mr. Freeze en vele anderen, laat de game spelers ervaren hoe het voelt om The Dark Knight te zijn en gerechtigheid te brengen aan degenen die in Arkham City opgesloten zitten.

Batman: Arkham Knight

Batman: Arkham Knight verhoogt de inzet voor The Dark Knight in Rocksteady Studios’ finale uit 2015. In deze epische ontknoping van het verhaal hangt het lot van Gotham City aan een zijden draadje. Scarecrow wordt vergezeld door de Arkham Knight, die zijn debuut maakt. Er zijn ook weer een reeks beruchte DC-superschurken van de partij, waaronder Harley Quinn, The Penguin, Two-Face, Firefly en de Riddler. Batman kan de hulp inroepen van zijn beste bondgenoten, zoals Commissioner Gordon, Oracle, Alfred, Lucius Fox, Catwoman, Robin en Nightwing. Daarbij kan je in een open wereld met een volledig bestuurbare Batmobile op weg.

De trilogie zal beschikbaar zijn in de eShop, maar er zal ook een fysieke editie zijn. Hierover is heel wat opschudding geweest, omdat enkel Arkham Asylum op de gamecard zal staan. De andere titels zullen te downloaden zijn.