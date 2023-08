Castle of Shikigami 2 krijgt limited-edition release met Dreamcast-look

Deze is voor de retroliefhebbers: Castle of Shikigami 2 krijgt volgend jaar niet minder dan drie releases. Eén daarvan is wel heel speciaal...

Eerder dit jaar kwam de digitale versie van Castle of Shikigami 2 uit voor de Nintendo Switch, twintig jaar na de oorspronkelijke arcade-release. Toen werd ons al een fysieke versie beloofd, maar niemand wist eigenlijk wat dat zou inhouden. Inmiddels heeft Red Art Games echter meer informatie bekendgemaakt. Shikigami-fans, opgelet: er worden maar liefst drie varianten op de markt gebracht. Je hebt de keuze uit de Standard Edition, de Deluxe Edition en de Dream Edition. Voor de verzamelaars is vooral de Dream Edition interessant. Die zit namelijk in een retroverpakking die erg op die van een Dreamcast-game lijkt. Daarnaast krijg je de soundtrack, een dubbelzijdige poster, en een kleine standee erbij.

Liefhebbers van deze bullet hell-klassieker hebben dus iets om naar uit te kijken, zeker als ze de game nog niet digitaal hebben gekocht. Momenteel lijkt de game namelijk niet meer beschikbaar te zijn in de eShop. Het slechte nieuws is echter dat je geduld op de proef wordt gesteld: de fysieke versie komt pas in het tweede kwartaal van 2024. Wees er wel snel bij: van de Deluxe Edition worden maar 300 exemplaren uitgebracht, en van de Dream Edition 500. Bovendien is de verkoop van beide edities beperkt tot de Red Art Games-store. De Standard Edition zal waarschijnlijk gewoon in de schappen te vinden zijn.

Even een opfrisser nodig? Bekijk dan hier de trailer van Castle of Shikigami 2.