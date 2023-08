Krijg een klein beetje mee van Pokémon Go Fest: New York tijdens het Noxious Swamp event

Pokémon Go laat spelers wereldwijd wat meekrijgen van het Go Fest komend weekend.

Komend weekend is het derde Pokémon Go Fest van dit jaar. Na Osaka en Londen is het dan de beurt aan New York. Echter, hoewel volgende week pas Go Fest Global plaatsvindt, kunnen spelers van 19 tot en met 22 augustus een gedeelte van de Pokémon van dat evenement vangen. Zo zullen namelijk verschillende Poison- en Dragon-type Pokémon verschijnen. Hieronder valt de shiny variant van Skrelp. Het evenement start op 19 augustus om 10:00 lokale tijd en eindigt om 20:00 lokale tijd op 22 augustus.

Wilde Pokémon

De Pokémon in onderstaande afbeelding zullen vaker verschijnen in het wild. Het is dus een uitgelezen moment om verschillende zeldzame Pokémon te vangen of op zoek te gaan naar de shiny versies. Zo zullen bijvoorbeeld Axew en Noibat hier perfect voor zijn aangezien deze normaal niet vaak verschijnen en Noibat 400 candy nodig heeft om te evolueren.

Raids

Ook zijn er evenement gerelateerde Pokémon in Raids. Zo verschijnen naast een aantal redelijk standaard Pokémon ook zeldzame Pokémon als Turtonator, Hisuian Qwilfish en Hisuian Sneasel terug naar de raids. De eerst genoemde is een drie sterren raid, de andere twee kun je vinden in een ster raids

Gratis Timed Research en bonussen

Wanneer je het spel start tijdens het evenement zul je een gratis Timed Research ontvangen. Deze zal taken bevatten rondom raiden en geeft je rewards waaronder een encounter met Jangmo-o. Deze taken en beloningen verdwijnen na het evenement.

Tot slot zijn er nog wat bonussen tijdens het evenement. Zo zullen er meer Rocket ballonnen verschijnen, krijg je dubbele catch candy en kun je een extra raid pass per dag ontvangen.