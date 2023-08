Nieuwe trailer voor Nickelodeon All-Star Brawl 2 zet Jimmy Neutron in de spotlight

Het genie brengt vele gadgets met zich mee!

Eind vorige maand kregen we de aankondiging en daarmee ook een trailer voor Nickelodeon All-Star Brawl 2. In die trailer kregen we, naast wat er allemaal anders en beter wordt, ook al de onthulling van Jimmy Neutron.

In een nieuwe, officiële trailer hebben we nu de gehele kit van dit aankomende karakter in beeld. In de trailer zien we hoe je Goddard (wij kennen de trouwe hond als Flokkert) kunt besturen. Maar Jimmy heeft zelf ook genoeg technische tools om te vechten. Bekijk hieronder de trailer! Ben jij hyped? Wat denk je van Jimmy Neutron, een degelijke vechter of zal hij tegenvallen?