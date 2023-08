Star Ocean: The Second Story R introduceert enkele van haar personages

Nieuwe introductietrailers voor enkele personages.

Tijdens de Nintendo Direct van juni werd de introductietrailer getoond van Star Ocean: The Second Story R. Deze remake van de tweede Star Ocean RPG zal beschikbaar zijn vanaf 2 november 2023. Om onze honger al een beetje te stillen, heeft Square Enix ons de afgelopen dagen introductietrailers getoond van enkele personages.

Star Ocean: The Second Story R zal volledig ingesproken scènes bevatten met de originele stemmencast, een nieuw gearrangeerde soundtrack van de originele componist Motoi Sakuraba en enkele nieuwe nummers. Ook is er een nieuwe Break- en Assault Action-gevechtsmechaniek. Hieronder volgen de trailers van een aantal protagonisten en rekruteerbare partijleden van Star Ocean: The Second Story R.

Ernest Raviede

Via de officiële Twitteraccount van Star Ocean werd een nieuwe clip gedeeld, waarin Ernest Raviede, wordt uitgelicht.

Hij is een archeoloog van de planeet Tetragenesis, die naar Expel reist om zijn nieuwsgierigheid naar ruïnes verspreid over het universum te bevredigen. Bovendien is Ernest de love interest van Opera Vectra. Als wapen gebruikt hij een zweep, waardoor hij een heel gunstig bereik heeft.

Ernest's whip skills are on full display in #StarOcean The Second Story R. From up close to far away, he's got the combat range covered! pic.twitter.com/87ahUbmGHv — STAR OCEAN (@StarOcean) August 13, 2023

Dias Flac

Dias Flac is een machtige zwaardvechter die op zoek is naar meer kracht na de ondergang van zijn familie door banditisme. Hij is ook een jeugdvriend van een van de twee hoofdrolspelers, Rena.

Dias Flac is a force to be reckoned with! ⚔️



Slash through enemies or unleash powerful special arts, his combat prowess is unmatched in #StarOcean The Second Story R. pic.twitter.com/n78kqdL4Ph — STAR OCEAN (@StarOcean) August 10, 2023

Opera Vectra

Opera Vectra is van adellijke afkomst van de planeet Tetragenesis en komt naar Expel op zoek naar degene van wie ze houdt, Ernest Raviede. In gevechten gebruikt ze de Kaleidoscopic Ray Gun welke ze van veraf kan gebruiken.

Star Ocean The Second Story R Introduces the Lovestruck Ray Gun Wielder, Opera Vectra https://t.co/mT01FtfAWd pic.twitter.com/JzzzAHkuRf — Noisy Pixel (@NoisyPixelNews) August 12, 2023

Leon D.S. Gehste

Leon D.S. Gehste is een getalenteerde symboloog wiens kracht de meeste volwassenen overtreft en een onderzoeker van symbologische wapens. Leon is ook behoorlijk hoogmoedig, wat steeds duidelijker wordt als je ziet hoe hij zijn hele leven is omringd door mensen die beduidend ouder zijn dan hij.

Unleash destructive symbology onto your enemies in #StarOcean The Second Story R with the boy genius, Leon D.S. Gehste! 📖 pic.twitter.com/4Eae4M574R — STAR OCEAN (@StarOcean) August 11, 2023

Bowman Jean

Bowman Jean deed onderzoek naar wapens met symbolen en was professor voordat hij ervoor koos om samen met zijn vrouw Ninay een apotheek te runnen in de stad Linga. In gevechten gebruikt hij man-aan-mangevechten van dichtbij en beheerst hij verschillende gevechtskunsten en Qigong.

Bowman's combat style is a unique blend of brains and brawn in #StarOcean The Second Story R.



His martial arts skills, Qigong, and medical concoctions make him a force to be reckoned with! pic.twitter.com/9B8UXc0SoD — STAR OCEAN (@StarOcean) July 23, 2023

Precis F. Neumann

Precis F. Neumann is de dochter van een onderzoekster en een bekwame uitvindster. Zij is behoorlijk eigenzinnig en volgt haar eigen levenspad. Haar belangrijkste uitvinding is ongetwijfeld Robbie, die ze in gevechten gebruikt als verschillende “inventieve” vaardigheden.

When it comes to inventive combat, Precis has it covered in #StarOcean The Second Story R.



Her Robot Puncher and transformable robot Robbie make for an unstoppable combo! 🔧🤖 pic.twitter.com/m5LQcAU1Mi — STAR OCEAN (@StarOcean) July 22, 2023

Ashton Anchors

Ashton Anchors is een zwaardvechter en bezeten door een tweekoppige draak waarvan hij zichzelf probeert te bevrijden. Tijdens gevechten bedekt hij zijn wapens met symbologie, waardoor hij een echte bedreiging vormt.

Ashton's ability to imbue his dual-swords with symbology in #StarOcean The Second Story R make him a formidable force on the battlefield. pic.twitter.com/CDT5vTeaub — STAR OCEAN (@StarOcean) July 21, 2023

Celine Jules

Celine Jules is een schatzoeker die bedreven is in symbologie, in wezen het equivalent van magie in het Star Ocean-universum.

Unleash symbology that are out of this world with Celine in #StarOcean The Second Story R! pic.twitter.com/02vW7HEUF8 — STAR OCEAN (@StarOcean) July 20, 2023

Rena Ranfort en Claude C. Kenny

Spelers kunnen kiezen uit twee selecteerbare hoofdpersonages, Claude en Rena. Claude is een officier van de Pangalactische Federatie en de zoon van de legendarische Ronyx Kenny, waardoor hij interne conflicten heeft over zijn identiteit. Tijdens een missie krijgt Claude’s ego de overhand. Hij wordt naar een onderontwikkelde planeet getransporteerd en opgemerkt door Rena, die hem denkt dat hij een Hero of Light is.

Rena Lanford has the ability to use the symbolic arts and mysterious healing powers.



One day while exploring the forest, she was rescued by Claude from a monster attack and now thinks he is the hero of myth who bears a Sword of Light in #StarOcean The Second Story R. pic.twitter.com/RrKN0sZryG — STAR OCEAN (@StarOcean) June 29, 2023

Claude C. Kenny, a young officer in the Pangalactic Federation who excels in both sword and hand-to-hand combat.



During his investigation on the Planet Milokeenia he discovers an unfamiliar mechanism that transports him to a faraway planet in #StarOcean The Second Story R. pic.twitter.com/zSqW7nGqk5 — STAR OCEAN (@StarOcean) June 29, 2023

Heb je na al deze leuke trailers zin gekregen om deze game op te pikken wanneer het verschijnt of heb je leuke ervaringen met het origineel? Laat het ons weten in de comments.