Laat je creativiteit los in deze relaxende sandbox game!

Sandbox game Garden In komt deze maand naar de Switch, dat hebben Bonus Stage Publishing en developer Dramatic Iceberg zojuist aangekondigd. Officieel zou de game begin 2023 uitkomen, maar dit is helaas niet gelukt. Nu hebben we eindelijk een definitieve release datum gekregen. Garden In zal op 28 augustus 2023 verkrijgbaar zijn voor de Switch.

Leg je tuinbroek maar alvast klaar!

Garden In is zoals eerder benoemd een Sandbox game, dit betekend dat je helemaal los kan gaan wat betreft creativiteit en uitprobeersels. De naam verklapt het al een beetje, de game is voornamelijk gericht op het onderhouden en kweken van planten.

Je begint het spel in een kleine kamer waarin je de vrijheid krijgt om het naar eigen smaak in te richten. Je kunt je meubels verplaatsen, de achtergrondkleuren veranderen, en vooral heel veel planten kweken en verzorgen! In het begin heb je maar een paar zaadjes tot beschikking en je mag zelf kiezen of je deze zaadjes gaat planten in aarde, water of rotsen. Naast de zaadjes krijg je ook de mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende potten. Dit klinkt misschien allemaal vrij eenvoudig en saai, maar als je door blijft spelen kom je steeds meer nieuwe dingen tegen.

Garden In, een de relaxende game voor de Switch?

Als je al even bezig bent met Garden In, krijg je iedere keer meer mogelijkheden in deze schattige Sandbox game. Denk hierbij aan: zaden combineren voor hybride planten, verschillende kweekomstandigheden uitproberen, je zaden bibliotheek uitbreiden, het ontgrendelen van nieuwe kamers en omgevingen.

Je kan dus wel zeggen dat dit een heerlijk relaxende game is, vooral als je gek bent op planten en creativiteit. Ben jij al helemaal omver geblazen van deze rustgevende Sandbox game? Beginnen de groene vingers al een beetje te kriebelen? Bekijk hier onder de splinternieuwe trailer van Garden In!