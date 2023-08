Kijk hier Pokémon: Path to the Peak aflevering 2

Het verhaal van Ava gaat verder in de tweede aflevering van Path to the Peak.

Tijdens de Pokémon Presents werd een gloednieuwe webanime van Pokémon aangekondigd. In Pokémon Path to the Peak volgen kijkers het verhaal van Ava, een beginnende TCG-speler. Het volgt haar pad om samen met haar favoriete kaart Oddish de beste te worden. In de eerste aflevering welke hier te zien is, maakt ze voor het eerst kennis met het spel.

In deze tweede aflevering, welke iets minder dan 11 minuten duurt, bezoekt ze haar eerste regional toernooi. Hier moet ze het opnemen tegen onder andere Christine terwijl ze al haar zenuwen in bedwang moet houden. Benieuwd naar hoe het Ava verloopt? Je ziet het in onderstaande video.