Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge DLC krijgt een releasedatum

Nieuwe trailer en een nieuw speelbaar personage.

Dat er nieuwe downloadbare content voor Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge zou aankomen, was reeds gekend. Uitgever Dotemu en ontwikkelaar Tribute Games hebben zonet aangekondigd dat de DLC “Dimension Shellshock” lanceert op 31 augustus. Maar er is nog meer goed nieuws.

“Dimension Shellshock” brengt nu twee nieuwe speelbare vechters in de actie. Karai voegt zich bij de vlijmscherpe Miyamoto Usagi, ster uit de Usagi Yojimbo stripboekenreeks en een bondgenoot van de Turtles die eerder al zijn opwachting maakte in de Teenage Mutant Ninja Turtles animatieserie en action figures. Met Karai en haar snelle ninjutsu-aanvallen aan je zijde is er geen houden meer aan voor de Turtles als ze zich een weg trappen, slaan en feesten door de verschillende nieuwe werelden van “Dimension Shellshock”.

De volledige downloadbare content bevat een nieuwe Survival-modus, originele muziek van de componist van de soundtrack, Tee Lopes, en alternatieve filters voor de speelbare vechters. Het speltype Survival introduceert verzamelbare kristallen, waarmee je van dimensie naar dimensie kunt springen, elk met een eigen unieke uitstraling.

Bekijk hieronder alvast de nieuwe trailer voor Karai.