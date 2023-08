Zal Super Mario Bros. Wonder echt niet online gespeeld kunnen worden?

In het bericht van Nintendo op sociale media wordt nog steeds alleen gesproken over een lokale coöpstand.

Sinds de aankondiging van Super Mario Bros. Wonder tijdens de Nintendo Direct van 21 juli laat het spel tot dusver nog erg weinig van zich horen. We hebben namelijk nog maar één trailer gezien, welke je in dit artikel kunt bekijken. Inmiddels heeft Nintendo op haar verschillende socialmedia-accounts een bericht geplaats waarin toch wel iets jammerlijks staat. Zoals in het bericht onderaan dit artikel te zien is, zal er een lokale coöpstand beschikbaar zijn in de game. Maar betekent dit dat deze Mario-titel echt niet online met vrienden gespeeld kan worden?

Tijdens de bekendmaking van Super Mario Bros. Wonder was al wel te zien dat dit platformspel met meerdere mensen te spelen is. We wisten een paar maanden terug dus al dat lokale multiplayer een ding zou zijn in deze game. Een melding van online multiplayer was echter nergens te bekennen. Al bleef men hopen op een toekomstige aankondiging van Nintendo. Wellicht wilt Nintendo een online modus nog even geheim houden, maar het is natuurlijk wel opvallend dat er nog steeds alleen staat aangegeven dat deze titel offline met z’n vieren te spelen gaat zijn. De hoop op online multiplayer lijkt dus vervlogen te zijn.

Avonturen zijn leuker met vrienden! Vorm een team in de lokale coöpstand voor maximaal vier spelers en voltooi samen levels in #SuperMarioBrosWonder, dat op 20 oktober wordt uitgebracht voor de #NintendoSwitch!



— Nintendo Nederland (@NintendoNL) August 15, 2023

