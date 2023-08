Capcom Tokyo Game Show lineup bekend

Met onder andere Ace Attorney en Monster Hunter!

De Capcom TGS is een evenement dat velen van ons wel kennen, en de 2023 editie is er nu bijna. Dat betekent dat Capcom ons nu laat zien wat er op de game show zal worden getoond en speelbaar is.

Naast het evenement zelf is er ook een online evenement genaamd de Tokyo Game Show Online. Echter, eerst even kijken wat er allemaal speelbaar zal zijn op de TGS en waar we dus meer nieuws van kunnen verwachten binnenkort. Hieronder een lijst met dank aan Gematsu:

Speelbare Games

– Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy (PS4, Xbox One, Switch, PC)

– Exoprimal (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC)

– Monster Hunter Now (iOS, Android)

– Resident Evil 4 VR Mode (PS VR2)

– Street Fighter 6 (PS5, Xbox Series, PS4, PC)

– Tokyo Marui x Resident Evil Collaboration Shooting Range

Er springen meteen twee grote namen uit voor ons. Dit is namelijk de eerste keer dat we de Ace Attorney Trilogy in actie kunnen zien, en het is ook een hands-on met Monster Hunter Now. Verder is er een speciaal programma met een van tevoren opgenomen stream als onderdeel van de Tokyo Game Show Online. En natuurlijk is er ook een e-Capcom Special Store met unieke items.

Het evenement zal plaatsvinden tussen 21 en 24 september in Makuhari Messe in Chiba, Japan. Voor ons hier moeilijk om fysiek bij te zijn, of wakker te zijn voor de online evenementen. Maar er komt wel tof nieuws aan bij de Tokyo Game Show. Waar kijk je het meeste naar uit en wat hoop je van het nieuws omtrent de games?