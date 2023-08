Creature Keeper komt naar de Switch

Het is officieel: de magische RPG Creature Keeper krijgt een Switch-release. Dit werd bekendgemaakt met een nieuwe trailer.

Het is officieel: de action-adventure-RPG Creature Keeper komt naar de Nintendo Switch! Eerder dit jaar kwam deze pixelart-game na een succesvolle Kickstarter-campagne al naar de pc. Het was slechts een kwestie van tijd voordat de titel zijn weg naar de console zou vinden. Na het zien van de aankondigingstrailer kunnen wij in ieder geval niet wachten tot het zo ver is. Hij is hieronder te bekijken:

In Creature Keeper kruip je in de huid van een beginnende dierentemmer, die de wereld probeert te redden van een ziekte die de wezens van Thera heeft getroffen. Tijdens je reis kom je uiteenlopende exemplaren tegen, waar je vervolgens een band mee vormt. Zorg ervoor dat je nieuwe vriendjes sterker worden door bijvoorbeeld lekker maaltijden voor ze te koken, en stel je eigen team samen om je bij te staan op je avontuur. Verken verschillende werelden, doe onderzoek voor je bestarium en verbouw ingrediënten in je draagbare boerderij. En het belangrijkste: jij bepaalt zelf wat voor dierentemmer je wilt zijn.

Op basis van de trailer doen sommige aspecten van de game denken aan Pokémon, andere weer aan Zelda. Het klinkt in ieder geval als een veelbelovende combinatie. Hoewel er nog geen releasedatum bekend is, hebben ontwikkelaar Fervir en uitgever Graffiti Games wel al laten weten dat de game later dit jaar nog op de Switch zal verschijnen.

Ben jij van plan om Creature Keeper te spelen? Laat het ons weten in de reacties.