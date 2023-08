Doe mee aan Mario Kart 8 Deluxe European Championship

De eerste van de drie kwalificatierondes vindt aanstaande zaterdag al plaats!

In juni werd al aangekondigd dat er dit jaar voor het eerst een kampioenschap rond Mario Kart zal plaatsvinden, maar nu is er meer informatie bekend geworden. Het Mario Kart 8 Deluxe European Championship komt er al bijna aan. Tijdens dit toernooi wordt er gezocht naar de beste racer van Europa. Er worden drie kwalificatierondes gehouden. Iedereen kan meedoen en de beste 24 racers mogen dan meedoen aan de hoofdfinale. Per ronde gaan er 8 spelers door. Je hebt dus drie kansen om in 24 races zoveel mogelijk punten te behalen om in de top 8 te belanden.

De hoofdfinale zal plaatsvinden op zaterdag 7 oktober en zondag 8 oktober in VILCO in Bad Vilbel, Frankfurt am Main in Duitsland. Daar worden dan de Nintendo European Championships gehouden. Naast de hoofdfinale van Mario Kart 8 Deluxe zal er ook de finale van Splatoon 3 plaatsvinden. Kaarten zullen op een later moment verkocht worden, zodat je er als toeschouwer bij kan zijn.

Hoe doe je mee?

De eerste kwalificatieronde vindt al aanstaande zaterdag op 19 augustus 2023 plaats van 16:00 uur tot 20:00 uur. Om mee te doen aan 2023 EU Qualifier #1 zal je de volgende toernooicode in moeten vullen: 0980-1145-8091.

De tweede kwalificatieronde zal op een vrijdag plaatsvinden. Op 8 september 2023 van 17:00 uur tot 21:00 uur kan je meedoen aan 2023 EU Qualifier #2 met de toernooicode 3959-7481-4251.

Op zondag 17 september heb je jouw derde kans. De 2023 EU Qualifier #3 vindt op 17 september van 15:00 uur tot 19:00 uur plaats. De toernooicode voor deze ronde is 3626-8881-7707.

Zorg er dus voor dat je op de genoemde datum en tijd klaar zit met je Nintendo Switch. Je hebt het spel Mario Kart 8 Deluxe en een Nintendo Switch Online-abonnement nodig om mee te kunnen doen. Als het moment daar is om te gaan racen, start je de game op. Ga vervolgens naar “Online”, kies voor “Toernooi en als laatste “Zoeken met een code”. Het enige wat resteert is het invullen van de juiste toernooicode.

Ga jij meedoen aan de kwalificatierondes van Mario Kart 8 Deluxe European Championship? Laat het ons weten in de reacties! Alle informatie kan je op de site van Nintendo nalezen.