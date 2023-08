Het Stormseizoen van Splatoon 3 gaat op 1 september van start!

Met onder andere nieuwe levels en een bekend Salmon Run-level met een geurtje!

Zo nu en dan kun je in Splatoon 3 de strijd met elkaar aangaan in verschillende Splatfasts. Deze evenementen zorgen ervoor dat Splatoon-fans bij elkaar komen. Toch zijn de Splatfasts niet het enige wat de game te bieden heeft. Zo nu en dan worden er namelijk ook leuke dingen aan het spel toegevoegd, wat gebeurt door seizoenen. Binnenkort is dit weer het geval, want vanaf 1 september gaat het Stormseizoen in Splatoon 3 van start. Dit gloednieuwe seizoen zal ook ditmaal weer aardig wat leuke nieuwe content met zich meebrengen!

Het Stormseizoen krijgt onder andere de gloednieuwe hoofdwapens Wringmorser en Examinator. Echter zijn ook de levels Visstickdistrict en Tarbot Transport van de partij. Als je dacht dat dat alles was, dan heb je het mis! Er keert namelijk ook een bekend Salmon Run-level terug met de naam Visrokerij. Daarbij zijn er ook nog nieuwe eventgevechten en kun jij jouw outfit nog verder aanpassen. Dit en meer is in onderstaande video te zien.