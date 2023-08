Nieuw Splatfest aangekondigd voor Splatoon 3!

Wie vind jij de beste leider?

Splatoon 3 is volgende week alweer 1 jaar oud! Om dit te vieren heeft Nintendo een nieuw Splatfest voor de game aangekondigd. Dit nieuwe Splatfest staat in het teken van Deep Cut. Splatoon 3’s leiders en mascottes, die ook hun eigen amiibo krijgen. Als speler zul jij gaan strijden voor team Ray, Muriël of Haya.

Wie zou de beste leider zijn: Haya, Muriël of Ray?



Ontdek het in een speciaal Splatfest ter ere van het éénjarig bestaan van #Splatoon3, dat plaatsvindt van 9 tot 11 september! pic.twitter.com/SEaLtSWNMI — Nintendo Nederland (@NintendoNL) August 17, 2023

Het Splatfest wordt gehouden van zaterdag 9 september 2:00 uur tot maandag 11 september 2:00 uur. Wie is volgens jou de beste Splatfest leider? Laat het ons weten in de reacties!