Pokémon TCG Paradox Rift officieel onthuld

Pokémon komt in november met de Primordial Rift uitbreiding voor de TCG!

Tijdens de sluiting van de Pokémon World Championships werd het al aangekondigd. De Paradox Pokémon uit Scarlet & Violet komen naar de trading card game. Hoewel er toen nog geen officiële datum en set was onthuld was er wel al een lek die het verklapte.

Nu heeft The Pokémon Company International onthuld dat de volgende uitbreiding Scarlet & Violet – Paradox Rift heet en op 3 november zal verschijnen. Met zoals al bekend was de Paradox Pokémon in de hoofdrol. De Ancient en Future Pokémon hebben beiden andere tactieken nodig van de speler om tot hun recht te komen. Zo zijn Ancient Pokémon lastig uit te schakelen en hebben ze sterke aanvallen. Future Pokémon hebben daardoor handige vaardigheden en aanvallen met extra effecten.

Tot slot zal de uitbreiding ook Technical Machine kaarten terugbrengen. Een soort Pokémon Tool die sinds de Rising Flames-uitbreiding in generatie vier niet meer is gezien. Dus voor het eerst in 14 jaar terugkeert.



In de uitbreiding zitten de volgende opvallende kaarten:

13 Pokémon ex en 7 Tera Pokémon ex

34 Illustration Rare Pokémon

15 Special Illustration Rare Pokémon en Supporter-kaarten

28 geëtste full-art Ultra Rare Pokémon ex en Supporter-kaarten

7 geëtste Hyper Rare Gold-kaarten

Trainers kunnen Scarlet & Violet—Paradox Rift bij deelnemende winkels wereldwijd verkrijgen in booster packs, Elite Trainer Boxes en speciale collecties. Net als in de eerste uitbreiding van Scarlet & Violet zullen er twee Elite Trainer Boxen verschijnen. Vanaf 2 november wordt de set ook toegevoegd aan Pokémon TCG Live.