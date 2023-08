Red Dead Redemption is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de releasetrailer en wat gameplaybeelden!

Sinds het begin van deze maand weten we dat Red Dead Redemption, een klassieker uit 2010, ook naar de Nintendo Switch gaat komen. Inmiddels is de release dag aangebroken en dat betekent dat we vanaf nu met dit spel aan de slag kunnen gaan. De game gaat voor een bedrag van €49,99 over de digitale toonbank, maar fans hebben eerder al laten weten dat ze dit erg aan de prijs vinden, ondanks dat de Undead Nightmare-DLC is inbegrepen. Toch mag dat de pret niet drukken, want deze titel is nu voor het eerst op een Nintendo console te spelen (en nog buitenshuis ook!). Misschien moet je trouwens wel wat games verwijderen, want om Red Dead Redemption te downloaden heb je maar liefst 11,4 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Red Dead Redemption kruip je in de huid van John Marston. Hij krijgt de taak om verschillende bendeleden op te sporen. In het spel ga je op reis in het wilde westen van Amerika en Mexico. In deze landen help je de voormalige outlaw zijn bloederige verleden te begraven. Daarbij zit de DLC Undead Nightmare ook inbegrepen in de game. Tijdens dit legendarische horrorverhaal verandert de wereld in een apocalyptische overlevingsstrijd tegen een zombiehorde. Als dat maar goed komt…

Ben je benieuwd geworden naar Red Dead Redemption? Bekijk dan onderstaande releasetrailer of neem een kijkje naar wat gameplaybeelden van de Switch-versie, welke afkomstig zijn van het YouTube-kanaal GameSpot.