Releasedatum The Bridge Curse: Road to Salvation bekend

De horror game kreeg tevens een nieuwe trailer.

Vorig jaar september werd The Bridge Curse: The Road to Salvastion aangekondigd. Deze atmosferische horror game is gebaseerd op een horror film, welke weer gebaseerd is op een urban Legend uit Taiwan. Lange tijd was het onduidelijk wanneer de game naar de Switch kwam, maar daar is nu verandering in gekomen. Uitgever Eastasiasoft en ontwikkelaar Softstar Entertainment hebben namelijk de releasedatum bekend gemaakt. De game staat momenteel gepland voor 30 augustus. Voor wie benieuwd is hoe de game eruit ziet is er tevens een nieuwe trailer vrijgegeven. Deze kun je hieronder bekijken.

The Bridge Curse: Road to Salvastion is een atmosferische first-person horror game met in zijn basis stealth gameplay. Het verhaal focust zich op een populaire Urban Legend uit Taiwan: The Brdge Curse. Het speelt zich af op de campus van de Tunghu University. Zes dappere studenten besluiten daar de urban legend van een “dwalende vrouwelijke geest” te confronteren, maar wakkeren daardoor per ongeluk een verschrikkelijke vloek aan. Verzamel informatie om erachter te komen wat er echt gebeurd is, voordat het te laat is…