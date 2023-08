The Cosmic Wheel Sisterhood krijgt launch trailer

Speel dit intense verhaal nu op de Switch!

The Cosmic wheel Sisterhood kwam gisteren naar de Nintendo Switch. En om de release van deze verhalende game te vieren is er ook een launch trailer online verschenen. Hierin komt vooral de prachtig geïllustreerde stijl van de game nog even goed naar voren. De trailer kun je hieronder bekijken.

The Cosmic Wheel Sisterhood is een verhaal gedreven ervaring ontworpen om je te laten nadenken over de moeilijke vraagstukken van het leven. Jij speelt Fortuna, een verbannen heks die op een astroïde woont. Hier sluit ze een verbond met een verboden wezen in de hoop haar vrijheid terug te krijgen. Probeer na 200 jaar opnieuw contact te leggen met je vrienden, ontmoet nieuwe heksen en gebruik tarot kaarten om hun heden en verleden te kunnen bekijken. Terwijl je dit universum induikt zul je al snel verwikkeld raken in een complex web, waarbij uiteindelijk het lot van the Cosmic witch Society op het spel komt te staan.