Begin volgende maand is het weer tijd voor een gloednieuwe Big Run in Splatoon 3!

Maak je klaar voor de volgende Big Run in het level Ruisvoornruïnes!

Gisteren is er aardig wat nieuws op onze website verschenen rondom Splatoon 3, maar als je dacht dat het bij die nieuwsberichten bleef dan heb je het mis! Vandaag heeft Nintendo namelijk de volgende Big Run aangekondigd. Ditmaal vindt het evenement plaats in het level Ruisvoornruïnes. De Big Run begint op zaterdag 2 en gaat door tot maandag 4 september. Zoals in onderstaand bericht te zien is, die op het platform X staat, zal er ook ditmaal weer een speciale beloning voor je klaarstaan.

Voor de spelers van Splatoon 3 die nog nooit mee hebben gedaan aan een Big Run en dus niet weten wat het precies is, volgt nu een korte uitleg. Een Big Run doet veel denken aan een Salmon Run, maar dan vindt deze plaats op een gewoon level uit Grondoorlog. Op dit level zullen de zogenoemde Salmonieten het territorium van de Inklings en Octolings aanvallen, net zoals dat bij Salmon Run gebeurt! Simpel toch? Bovendien werkt een Big Run ook hetzelfde als een gewone Salmon Run aangezien je tijdens beide evenementen Salmonieten tegenhoudt en je gouden eieren verzamelt. Echter doe je dit niet voor niks, want er staat ook nog eens een leuk prijsje op je te wachten.