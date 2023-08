Gamescom 2024 zal van 21 tot en met 25 augustus plaatsvinden

Met ook volgend jaar een opening Night Live op de planning.

Aankomende week is het weer tijd voor Gamescom en ook Daily Nintendo zal aanwezig zijn om de nieuwste games voor jullie uit te proberen. En terwijl Gamescom 2023 nog moet beginnen, kunnen we je inmiddels al melden wanneer het event in 2024 plaats zal gaan vinden. Dat zal namelijk van 21 tot en met 25 augustus zijn. Dat blijkt uit een poster over de 2024 variant van het event. Ook de datum van de Opening Night Live voor volgend jaar is hierop te zien, deze zal op 20 augustus zijn.

Eerst is het zoals gezegd aankomende week tijd voor Gamescom 2023. Hou Daily Nintendo daarom goed in de gaten voor hand-ons en preview van games die we op Gamescom kunnen spelen. Op onze Instagram delen we daarnaast leuke beelden, dus mis ons ook daar niet!