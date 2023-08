Kristala: een duistere RPG met katten, bevestigd voor de Switch!

Een duistere en katachtige RPG komt naar de Switch!

Kristala is bevestigd voor de Switch, dit is zojuist bekend gemaakt. De game was door Astral Clocktower Studios op Kickstarter gezet voor een crowdfunding. Ze waren ongeveer 10.000 dollar nodig, en dit is uiteindelijk ruim 9 keer zoveel geworden. Ze hebben rond de 100.000 dollar binnen geharkt, en daarom is het nu met zekerheid bevestigd dat Kristala naar de Switch komt. Helaas is er nog niks bekend over de release datum, maar naar verwachting zal Kristala eind 2024 uitkomen op de Nintendo Switch.

Wat voor kattenkwaad kun je verwachten in Kristala?

Kristala is een duistere fantasie-actie-RPG met de grootste focus op: katten! Je zou het totaal niet verwachten maar in deze game speel je dus als een katachtige. Je bent een “Feline Warrior” die maar liefst 6 verschillende magische specialiteiten van de heilige Kristals onder de knie moet krijgen. Als je dit uiteindelijk lukt, dan mag jij je pas aansluiten bij de beroemde Raksaka Warriors. Tijdens al dit gebeuren kom je er achter dat de planeet waar jij je bevindt is vervloekt, en hierdoor zijn alle wezens gemuteerd naar duistere monsters.

Lukt het jou om de heilige Kristals onder de knie te krijgen?

Als Feline Warrior baan je een weg door een duistere fantasiewereld vol met magie, stealth en obstakels. Het is de bedoeling dat je tijdens dit avontuur de magie van de eeuwenoude Kristals onder de knie krijgt. Dit ben je nodig om alle monsters te verslaan en een échte Raksaka Warrior te worden. In Kristala kun je zelf kiezen welke vechtstijl en wapensets je wil gebruiken. Gebruik je lenigheid en acrobatiek om door de omgeving te manoeuvreren. Je bent immers een katachtige, dus dat moet vast wel goed komen!

Als je vooruitgang boekt in de verhaallijn van de game, speel je ook nieuwe vaardigheden vrij en krijg je toegang tot nieuwe paden. Als katachtige ben je natuurlijk erg lenig en kun je de wereld op verschillende manieren ontdekken.

Bekijk hier de trailer van Kristala:

Begin jij al enthousiast te miauwen van deze duistere, katachtige RPG? Laat het ons weten in de reacties!