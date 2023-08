Launchtrailer Bomb Rush Cyberfunk

Ga aan de slag met een bijzonder graffiti-actie-avontuur!

Bomb Rush Cyberpunk is vanaf vandaag beschikbaar voor de Switch. Dit graffiti actie avontuur werd in 2021 tijdens een Indie World aangekondigd, waar het origineel gepland stond voor 2022. Het heeft dus even geduurd, maar iedereen die wil kan deze op SEGA’s Jet Set Radio geïnspireerde game nu spelen. OM dat te vieren is er ook een launchtrailer verschenen. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

Bomb Rush Cyberfunk is een game waarin je kan skaten, skateboarden en BMX’en. In deze titel moeten spelers grinden, sprayen en combo’s aaneenrijgen. Kroon jezelf tot All City King, een van de beste graffiti-artiesten in een enorme metropool. Jij speelt Red, een graffiti schrijver die zijn hoofd is verloren en in plaats daarvan een AI robohoofd heeft. Je gaat op zoek naar wie hiervoor verantwoordelijk is, waardoor je er al snel achterkomt hoe diep Red gelinkt is met de graffiti wereld.