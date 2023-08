Nieuwe The Walking Dead game in de maak

Beslis zelf hoe het verhaal van de TV-serie verloopt.

GameMill Entertainment en AMC hebben onlangs aangekondigd dat de game The Walking Dead: Destinies in ontwikkeling is. De titel zou ook uitkomen voor de Nintendo Switch. Destinies is een verhaalgedreven actie-avonturenspel in derde persoon perspectief, waarin je de rol van Rick Grimes aanneemt. De spelers krijgen echter de mogelijkheid om hun eigen pad doorheen de gebeurtenissen van de serie te weven. Het verhaal van de game beslaat de eerste vier seizoenen van de tv-serie, waarbij je de kans krijgt om een alternatieve kant op te gaan.

De game lijkt dus op een mix van de TV-serie en het meerkeuzemechanisme uit Telltale’s The Walking Dead, waarbij de spelers met personages zoals Rick Grimes de belangrijke locaties uit de serie bezoeken. Op bepaalde momenten tijdens het spel moet je keuzes maken die mogelijk bepalen wie blijft leven en wie sterft, waardoor de volgende gebeurtenissen veranderen en je afwijkt van de verhaallijn van de serie.

The Walking Dead: Destinies bevat naast Rick Grimes meer dan een dozijn personages uit de TV-serie, zoals Shane, Michonne, Carol en Daryl. Elk personage heeft zijn eigen unieke vaardigheden. Spelers moeten ook hun middelen beheren, waaronder de beperkte hoeveelheid wapens en munitie die ze tot hun beschikking hebben.

Er is nog geen releasedatum bekendgemaakt voor The Walking Dead: Destinies. Hoewel volgens een leaker en data-miner @billbil-kun de titel op 14 november zou moeten verschijnen. De game zou een mid-price krijgen van ongeveer €50. Bekijk hieronder alvast de aankondigingstrailer.

Ga jij het avontuur aan en kies je voor Rick Grimes, of ben je toch benieuwd hoe het verhaal zich ontpopt met Shane in de leiding? Laat het ons weten in de comments.