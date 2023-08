Meer Sonic Superstars op gamescom

Tijdens de opening van gamescom 2023 kunnen we meer nieuws verwachten over Sonic Superstars. Krijgen we dan eindelijk een releasedatum?

Het is weer bijna tijd voor gamescom. Het befaamde evenement wordt dinsdag afgetrapt door Opening Night Live, een showcase van Geoff Keighley waarin diverse aankomende titels in de schijnwerpers worden gezet. Gisteren is bekendgemaakt dat de veelbelovende action-adventure Sonic Superstars aan de line-up is toegevoegd.

Get ready to grab your player 2 (…and 3 and 4)! @Sonic_hedgehog Superstars news coming Tuesday to @gamescom Opening Night Live!



Tune in live, Tuesday at 8p CET/7p BST/2p ET/11a PT at https://t.co/AFycLZG9XF pic.twitter.com/8OgsH3UKsZ — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 17, 2023

Wat we precies te zien gaan krijgen, weten we nog niet. Het is natuurlijk zo dat er nog geen releasedatum bekend is voor deze nieuwe Sonic-titel, dus misschien krijgen we die tijdens Opening Night Live wel te horen. Welk nieuws er ook bekend wordt gemaakt, onze geliefde snelheidsduivel verdient niets minder dan een echte “wereldpremière”.

Sonic Superstars is de nieuwste toevoeging aan een tot nu toe intrigerende line-up. Zo krijgen we ook een nieuwe trailer te zien van Mortal Kombat 1, gepresenteerd door Ed Boon. Andere games die voorbij komen, zijn onder andere Alan Wake 2, Crimson Desert en Assassin’s Creed: Mirage. Deze showcase willen we dus zeker niet missen!

Lukt het je niet om Opening Night Live bij te wonen in Keulen? Geen zorgen: de FOMO wordt tot een minimum beperkt. Het evenement is namelijk gewoon digitaal te volgen via de officiële kanalen van gamescom.

Ben jij het meest benieuwd naar Sonic Superstars of een van de andere games? Vertel het ons hieronder.