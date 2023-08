Billboard reclame voor Nintendo in LA

Een groot Nintendo scherm in Los Angeles!

Het is alweer even geleden dat Super Nintendo World opende in Japen later ook in Amerika. Nintendo heeft nu in samenwerking met Universal Studios een mooi staaltje reclame afgeleverd.

Enorm scherm met 3D animaties

Op een kruispunt in Los Angeles is nu een immens scherm te bewonderen met daarop beelden van Mario Kart. De beelden zijn speciaal ontworpen om de attractie in Super Nintendo World te promoten. Hier neem je het namelijk op tegen Bowser tijdens een potje Mario Kart. Zou jij in Amsterdam ook graag zo’n billboard zien? Of vind je het eigenlijk helemaal niet mooi?